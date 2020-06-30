Лесе Никитюк предложили 100 тысяч долларов за сутки с незнакомцем

Ведущая проекта «Хто зверху?» (Новый канал) предложение приняла. Правда, в шутку

У публичности всегда есть обратная сторона — некоторым людям бывает мало наблюдать за своим кумиром по телевидению или в соцсетях, поэтому они переходят в наступление. Например, как один из поклонников Леси Никитюк — ведущей проекта «Хто зверху?», юбилейный сезон которого скоро покажет Новый канал.

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На телефон менеджера Леси Юлии поступил странный звонок: неизвестная женщина сбивчиво спрашивала, согласится ли ведущая провести время с ее начальником за большие деньги.

— Понимаете, мой начальник очень в нее влюблен. Буду честной: он предлагает Лесе провести с ним сутки за большую сумму — 100 тысяч долларов, — сказала незнакомка.

Столь заманчивое предложение довело Лесю до истерики, так что она его даже приняла. Правда, не всерьез.

— Я, конечно же, согласилась на такое предложение! Но отправлю туда свою помощницу. Юля, пойдешь? — пошутила ведущая Нового канала. — Думаю, такое предложение поступило, потому что все увидели, что я сдала тест на коронавирус.

Кстати, во время съемок тревел-проекта с Лесей Никитюк «Le Маршрутка», который Новый канал покажет осенью, за ведущей часто увивались поклонники. Когда команда проекта работала в Чернигове, несколько парней вычислили отель, где остановилась Леся. И долго стояли под окнами ведущей. Леся, как настоящая Джульетта, вышла на балкон, помахала парням и даже сбросила им две открытки со своими автографами.

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