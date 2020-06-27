Прямо сейчас проходит беспрецедентное голосование! Издание delo.ua выбирает лучший телеконтент за 10 (!) лет на украинском ТВ. И среди номинантов – сериалы «Первые ласточки» и «Будиночок на щастя -2» (Новый канал).

Рейтинг «Снято в Украине» проходит уже в третий раз. Но в этом году запоминается своей масштабностью. Организаторы решили подчеркнуть креативность и новаторский подход в работе творческих команд и наградить тех, кто продвигает украинское телевидение вперед, разрабатывая острые темы, новые грани юмора и визуального искусства. В «Снято в Украине» борются 90 работ, которые были показаны на украинском ТВ в 2019-2020 годах, а также the best предыдущих рейтингов «Снято в Украине».

Номинанты разделены на шесть категорий: сериалы, мини-сериалы, скриптед-реалити, докудрамы, документальные и анимационные фильмы.

Нашумевшие «Первые ласточки» уже лидируют в голосовании в категории «Мини-сериалы». И неудивительно, ведь подростки продолжают обсуждать серии до сих пор. А просмотры «Ласточек» в Youtube Нового канала растут с каждым месяцем. Первую серию посмотрело более 3 миллионов зрителей. Проголосовать за любимый сериал можно здесь.

Комедийный «Будиночок на щастя – 2» представлен в номинации «Сериалы». История жизни городских жителей в селе покорила многих своей душевностью, простотой и добрым юмором. Два сезона прошли на Новом канале с большим успехом. И сейчас к съемкам готовится продолжение. Оценить сериал в рейтинге можно по этой ссылке.

Важно, что отдать свой голос в этом рейтинге можно ежедневно или несколько раз в сутки с разных IP – адресов. Голоса принимаются до 10 августа. Одновременно с онлайн-голосованием оценки выставят и эксперты.

Настоящие фаны «Первых ласточек» и «Будиночка на щастя» могут проявить себя вполной мере и вывести любимые сериалы в топ «Снято в Украине»! Кто же станет лучшим – узнаем в конце августа. Следите за новостями.