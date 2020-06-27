Рецепт ухи от шеф-повара Ильи Семина

Участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube, поделился простым рецептом, с которым справится каждый

В субботу, 27 июня, во всем мире отмечают День рыболовства. И пока одни будут отмечать этот праздник походом на рыбалку, мы предлагаем приготовить вкуснейшую уху по рецепту шеф-повара Ильи Семина — участника гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

Ингредиенты:

морковь —2 шт.;

лук — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — по вкусу;

картофель — 2 шт.;

шампиньоны — 100 г;

филе семги — 500 г;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте морковь кубиком и высыпьте в кастрюлю с водой, после чего доведите до кипения. Добавьте целую чищенную луковицу, лавровый лист, перец горошком и картофель, нарезанный кубиком. Варите на медленном огне, посолите. Когда картофель будет почти готов, добавьте шампиньоны и семгу, нарезанную крупным кубиком. Добавьте оливковое масло и снимите с огня. Ваша уха готова! Можете посыпать ее зеленью и подать отдельно ломтик лимона.

А уже в это воскресенье вы увидите, чем шеф-повара «Хлебного зрелища» накормили модель, певицу и актрису Дашу Астафьеву, и чьи блюда она отказалась даже попробовать. Место встречи изменить нельзя: YouTube Нового канала, 28 июня, 12:00.

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О проекте:

«Хлебное зрелище» — гастропроект, который Новый канал выпускает в YouTube. В нем шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин соревнуются в искусстве кулинарной импровизации — они получают одинаковые наборы продуктов и должны приготовить из них разные блюда. Задача периодически усложняется заданиями, которые шефы исполняют по ходу готовки. Шеф-повар, чьи блюда больше раз предпочтут приглашенные гости, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку. В свежем выпуске вы можете увидеть, как блюда участников «Хлебного зрелища» оценил музыкант Иван Дорн: