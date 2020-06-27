Рецепт ухи от шеф-повара Ильи Семина
Участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube, поделился простым рецептом, с которым справится каждый
В субботу, 27 июня, во всем мире отмечают День рыболовства. И пока одни будут отмечать этот праздник походом на рыбалку, мы предлагаем приготовить вкуснейшую уху по рецепту шеф-повара Ильи Семина — участника гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.
Ингредиенты:
- морковь —2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — по вкусу;
- картофель — 2 шт.;
- шампиньоны — 100 г;
- филе семги — 500 г;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте морковь кубиком и высыпьте в кастрюлю с водой, после чего доведите до кипения.
- Добавьте целую чищенную луковицу, лавровый лист, перец горошком и картофель, нарезанный кубиком. Варите на медленном огне, посолите.
- Когда картофель будет почти готов, добавьте шампиньоны и семгу, нарезанную крупным кубиком.
- Добавьте оливковое масло и снимите с огня.
- Ваша уха готова! Можете посыпать ее зеленью и подать отдельно ломтик лимона.
А уже в это воскресенье вы увидите, чем шеф-повара «Хлебного зрелища» накормили модель, певицу и актрису Дашу Астафьеву, и чьи блюда она отказалась даже попробовать. Место встречи изменить нельзя: YouTube Нового канала, 28 июня, 12:00.
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О проекте:
«Хлебное зрелище» — гастропроект, который Новый канал выпускает в YouTube. В нем шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин соревнуются в искусстве кулинарной импровизации — они получают одинаковые наборы продуктов и должны приготовить из них разные блюда. Задача периодически усложняется заданиями, которые шефы исполняют по ходу готовки. Шеф-повар, чьи блюда больше раз предпочтут приглашенные гости, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку. В свежем выпуске вы можете увидеть, как блюда участников «Хлебного зрелища» оценил музыкант Иван Дорн: