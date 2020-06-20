Иван Дорн на ходу придумал рэпчик про шефов «Хлебного зрелища»: Эксклюзив!

Певец стал участником шестого выпуска гастрошоу на YouTube Нового канала и успел не только попробовать и оценить блюда поваров Антона Васильева и Ильи Сёмина, а и зачитал небольшой текст во время распаковки

Каждый из звездных гостей «Хлебного зрелища» старается как-то креативно отреагировать на блюда шефов. Например, Владимир Дантес назвал соус одного из поваров – «чихом единорога», а Женя Галич снял распаковку вместе со своими детьми. Но Иван Дорн умеет удивить уже с «порога», открывая привезенные ему боксы с десертами шефов, от на ходу придумывал репчик по принципу «что вижу, то пою». Получилось весьма недурно:

Привет, Илья!

Привет, Антон!

Сейчас я буду пробовать ваш подгон.

Спасибо вам за то, что он

Сегодня есть на столе моем.

Я достаю один, второй,

И открываю их спокойно.

Какой красивый здесь сюрприз!

А ну-ка, Таня, можно чай?

Налей в сервиз!

Сейчас открою я второй, и пахнет…

ОЙ-ой-ой-ой-ой!

Мммм… Ням-ням-ням!

А что внутри? Давай посмотрим, погоди!

Вот так вот выглядит подгон.

Где здесь Антон? А где Семен?

Услышать оригинал «хита» от Ивана Дорна можно уже в это воскресенье в 12:00 на YouTube Нового канала в свежем выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище». Не пропустите!

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