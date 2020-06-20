Иван Дорн на ходу придумал рэпчик про шефов «Хлебного зрелища»: Эксклюзив!
Певец стал участником шестого выпуска гастрошоу на YouTube Нового канала и успел не только попробовать и оценить блюда поваров Антона Васильева и Ильи Сёмина, а и зачитал небольшой текст во время распаковки
Каждый из звездных гостей «Хлебного зрелища» старается как-то креативно отреагировать на блюда шефов. Например, Владимир Дантес назвал соус одного из поваров – «чихом единорога», а Женя Галич снял распаковку вместе со своими детьми. Но Иван Дорн умеет удивить уже с «порога», открывая привезенные ему боксы с десертами шефов, от на ходу придумывал репчик по принципу «что вижу, то пою». Получилось весьма недурно:
Привет, Илья!
Привет, Антон!
Сейчас я буду пробовать ваш подгон.
Спасибо вам за то, что он
Сегодня есть на столе моем.
Я достаю один, второй,
И открываю их спокойно.
Какой красивый здесь сюрприз!
А ну-ка, Таня, можно чай?
Налей в сервиз!
Сейчас открою я второй, и пахнет…
ОЙ-ой-ой-ой-ой!
Мммм… Ням-ням-ням!
А что внутри? Давай посмотрим, погоди!
Вот так вот выглядит подгон.
Где здесь Антон? А где Семен?
Услышать оригинал «хита» от Ивана Дорна можно уже в это воскресенье в 12:00 на YouTube Нового канала в свежем выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище». Не пропустите!
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