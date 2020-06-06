Чисто случайно: истории ведущих, которые не хотели быть журналистами

6 июня в Украине отмечают День журналиста. Специально к этому празднику ведущие тревел-проекта «У кого больше?» (Новый канал) Алина Мысечко, Анастасия Кошман и Валентин Чернявский рассказали, как начали работать в сфере журналистики

«Думала, буду юристом»

Алина Мысечко попала в журналистику по воле случая, девушка планировала связать жизнь совсем с другой профессией.

– Я собиралась стать юристом, но заняла первое место на международном конкурсе по украинскому языку, и меня зачислили автоматом в Институт журналистики КНУ им. Т.Г. Шевченко, – вспоминает Алина. – Первая работа в сфере – на Новом канале. И так мы потом и остались «жить вместе» на 10 лет. На третьем курсе, более 10 лет назад, пришла на Новый канал на практику в программу новостей «Репортер» и осталась работать. Это были крутые времена! Классная команда, интересные темы, я кайфовала от этой работы! И параллельно бегала на пары. А затем уже был «Абзац!», «Заробітчани», «У кого больше?»

«Папа решил, что пойду на экономику»

Коллега Алины, Анастасия Кошман, тоже не мечтала о профессии журналиста.

– Это очень странная история, – говорит ведущая. – Я никогда не хотела быть журналистом. В 10-м классе дружила с девочками на год старше меня. Они были в 11-м, и уже думали, какую профессию выбрать. Одна из них как-то сказала: «Буду поступать на журналиста». А я, не раздумывая, внезапно сказала: «Я тоже туда пойду». Пришла к родителям, рассказала о своем решении. Была только забавная история с папой: он не сразу понял, что такое «журфак», и год платил за мои подготовительные курсы. Все это время думал, что я иду учиться на экономиста. Когда же осознал, был в шоке, просил меня «хорошо подумать», испугался, что это неперспективная профессия. Но вмешалась мама, объяснила, что это мой выбор. Во время учебы мне удалось пройти практику на канали MTV Украина, а также на «Первом национальном» в проекте «Експерти дозвілля». Там я год работала бесплатно, делала сюжеты. После чего меня перевели уже на оплачиваемую работу в проект Книга.UA.

«Лень было идти по ступенькам»

Как и его коллеги, Валентин Чернявский тоже не думал о журналистике. Выбрать эту профессию его подтолкнули мама и…лень.

– Моя первая работа, связанная с журналистикой, была на черкасском областном радио, – говорит ведущий. – Я трудился там год, было очень интересно. Оттуда уже перешел на ТВ. В принципе, никогда не думал становиться журналистом. Когда нужно было решать, на кого поступать, папа хотел, чтобы я пошел учиться на юриста, а мама – на журналиста. Говорила, что у меня неплохо получается писать всякие рассказы. На юриста принимали документы на пятом этаже университета, а на журналиста – на третьем. Выбрал второй вариант, чтобы меньше подниматься по ступенькам (смеется).