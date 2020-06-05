Ведущий Нового канала: «Мой предок сочинил романс «Очи черные»

В честь своего 33-летия ведущий «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол рассекретил необычные факты о себе, которые точно вас удивят

К своему дню рождения Максим рассказал о себе то, что знают лишь его близкие. Например, несколько раз ведущий чуть не погиб во время съемок, а среди его родственников – известный поэт и писатель.

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Факт №1.

– Мой пра-пра-…прадед написал «Очи черные», – говорит Макс. – Как в сказке: перед смертью моя бабушка поведала, что, оказывается, Евгений Гребенка, украинский писатель, который «тусил» с Шевченко, и написал известнейший романс «Очи черные» – мой пра-пра-прадед… Могу немного ошибиться в количестве «пра» (улыбается).

Факт №2.

– Несколько раз я мог не вернуться из командировок, – делится Узол. – На Суматре меня чуть не заколол разъяренный вол, на Маврикии напал крокодил, а в Коста-Рике я чудом выжил, когда меня затянуло в океан. И все это было на съемках.

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Факт №3.

– С женой Олей я начал встречаться в моей первой поездке в Европу, – рассказывает ведущий. – Это был Будапешт. Нам не хватало четвертого человека в компанию, чтобы получить скидку на поездку, и мы взяли Олю. Но во время того путешествия я понял, что это не случайность.

Поздравляем Макса с днем рождения и желаем ему много счастливых моментов, самых увлекательных путешествий и ярких эмоций!