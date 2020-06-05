Мачанка: как приготовить украинский народный дип

Шеф-повар Антон Васильев рассказал о традиционном блюде украинской кухни

В погоне за деликатесами мы часто забываем, насколько украинская кухня вкусная и самобытная. И зря! Вареники и борщи заслуживают не меньше внимания, чем пицца и бургеры, а мачанка может заменить какой-то модный соус — к примеру, тартар или песто.

— Мачанка — это народный дип (соус для обмакивания в него еды, — прим. ред.), очень популярный на западной Украине, — говорит шеф-повар Антон Васильев, участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

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Историческая справка: название этого блюда произошло от слова «макать», потому что в мачанку макали блины. Изобрели этот соус крестьяне, которые тратили много времени и сил на работу в поле — им нужно было блюдо, которое будет сытным, вкусным и быстрым в приготовлении.

Украинский традиционный соус может готовиться как из мяса, грибов, так и из молочных продуктов. Традиционно мачанка подается к блинам, но вполне подойдет и в качестве дополнения к гарниру.

Молочная мачанка: рецепт

Ингредиенты:

сливочное масло — 50 г;

молоко — 30 мл;

сметана — 150 г;

творог — 250 г;

черный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

укроп — 40 г.

Способ приготовления:

Протрите творог через мелкое металлическое сито. Соедините его со сметаной и тщательно разотрите. Если хотите получить более редкую мачанку, добавьте немного молока. Растопите сливочное масло и вмешайте его в массу вместе с солью и перцем. Мелко нарубите укроп и вмешайте его в творожную массу.

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Мясная мачанка: рецепт

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

свиной жир — 100 г;

мука — 30 г;

репчатый лук — 100 г;

подсолнечное масло — 50 г;

сметана — 200 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте свинину небольшими кусочками и поджарьте на свином жире. Пассеруйте муку до золотистого цвета и перемешайте ее с поджареным луком. Добавьте перец, соль, заправьте сметаной и доведите смесь до кипения. Залейте полученным соусом свинину и доведите ее до готовности. Подавайте с лапшой, картофелем или гречкой.

В свежем выпуске «Хлебного зрелища» Антон попытался приготовить мачанку из продуктов, которые якобы остались у него на второй день после свадьбы. Получилось ли у шеф-повара впечатлить подобием мачанки ведущую и диджея Дашу Коломиец, вы сможете узнать уже в это воскресенье, 7 мая. В 21:00 Новый канал выпустит в YouTube свежий выпуск «Хлебного зрелища».

Фото: IStock

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