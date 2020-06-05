Мачанка: как приготовить украинский народный дип
Шеф-повар Антон Васильев рассказал о традиционном блюде украинской кухни
В погоне за деликатесами мы часто забываем, насколько украинская кухня вкусная и самобытная. И зря! Вареники и борщи заслуживают не меньше внимания, чем пицца и бургеры, а мачанка может заменить какой-то модный соус — к примеру, тартар или песто.
— Мачанка — это народный дип (соус для обмакивания в него еды, — прим. ред.), очень популярный на западной Украине, — говорит шеф-повар Антон Васильев, участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.
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Историческая справка: название этого блюда произошло от слова «макать», потому что в мачанку макали блины. Изобрели этот соус крестьяне, которые тратили много времени и сил на работу в поле — им нужно было блюдо, которое будет сытным, вкусным и быстрым в приготовлении.
Украинский традиционный соус может готовиться как из мяса, грибов, так и из молочных продуктов. Традиционно мачанка подается к блинам, но вполне подойдет и в качестве дополнения к гарниру.
Молочная мачанка: рецепт
Ингредиенты:
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 30 мл;
- сметана — 150 г;
- творог — 250 г;
- черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- укроп — 40 г.
Способ приготовления:
- Протрите творог через мелкое металлическое сито.
- Соедините его со сметаной и тщательно разотрите. Если хотите получить более редкую мачанку, добавьте немного молока.
- Растопите сливочное масло и вмешайте его в массу вместе с солью и перцем.
- Мелко нарубите укроп и вмешайте его в творожную массу.
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Мясная мачанка: рецепт
Ингредиенты:
- свинина — 1 кг;
- свиной жир — 100 г;
- мука — 30 г;
- репчатый лук — 100 г;
- подсолнечное масло — 50 г;
- сметана — 200 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину небольшими кусочками и поджарьте на свином жире.
- Пассеруйте муку до золотистого цвета и перемешайте ее с поджареным луком.
- Добавьте перец, соль, заправьте сметаной и доведите смесь до кипения.
- Залейте полученным соусом свинину и доведите ее до готовности.
- Подавайте с лапшой, картофелем или гречкой.
В свежем выпуске «Хлебного зрелища» Антон попытался приготовить мачанку из продуктов, которые якобы остались у него на второй день после свадьбы. Получилось ли у шеф-повара впечатлить подобием мачанки ведущую и диджея Дашу Коломиец, вы сможете узнать уже в это воскресенье, 7 мая. В 21:00 Новый канал выпустит в YouTube свежий выпуск «Хлебного зрелища».
Фото: IStock
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