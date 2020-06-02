Что съесть, если в холодильнике ничего нет: мастер-класс от участников «Хлебного зрелища»
Шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин рассказали, что можно приготовить из «набора холостяка»
Забегались по делам и не успели закупить продукты? Не проблема! Приготовить сытный и вкусный ужин можно и из традиционного «набора холостяка» — яиц, пельменей, шпротов. Как необычно подать блюда из простейших продуктов, показали шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин — участники гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.
Тост со скрэмблом, шпинатом и шпротами: рецепт от Антона Васильева
Ингредиенты:
- хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;
- шпинат — 12 листков;
- яйцо — 2 шт.;
- шпроты — 1 банка;
- пельмени — по желанию;
- кетчуп;
- майонез;
- растительное масло.
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Способ приготовления:
- Подсушите хлеб на разогретой сковороде без масла.
- Измельчите шпинат и обжарьте его в масле. Вбейте на сковороду к шпинату два яйца и доведите до готовности, чтобы получился скрэмбл (яичница-болтунья).
- Выложите скрэмбл со шпинатом на тост.
- Сверху добавьте шпроты.
- Пельмени сварите и подайте отдельно с соусом из кетчупа и майонеза.
Пельменотост: авторский рецепт от Ильи Семина
Холостяцкий пельменотост — новое (сильно авторское) блюдо, которое шеф-повар Илья Семин придумал на съемках «Хлебного зрелища», чтобы задействовать продукты из «набора холостяка».
Ингредиенты:
- хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;
- пельмени — 1 шт. на тост, остальные по желанию;
- шпинат — 12 листков;
- шпроты — 1 банка;
- растительное масло;
- кетчуп;
- майонез.
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Способ приготовления:
- Сварите и обжарьте пельмени.
- Обжарьте хлеб с обеих сторон на разогретой сковороде. Без масла.
- Смешайте кетчуп и майонез в пропорции 1:3, добавьте черный перец. Намажьте полученным перечным кетченезем гренку.
- Измельчите и прогрейте шпинат на сковороде с маслом, затем выложите его на гренку.
- Сверху выложите шпроты.
- Накройте тост заранее сваренным и обжаренным пельменем.
- Оставшиеся пельмени можно подать отдельно.
Какое блюдо больше понравилось приглашенному гостью — блогеру и актеру Богдану Буше — вы можете узнать в свежем выпуске «Хлебного зрелища», который Новый канал выпустил в YouTube:
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