Что съесть, если в холодильнике ничего нет: мастер-класс от участников «Хлебного зрелища»

Шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин рассказали, что можно приготовить из «набора холостяка»

Забегались по делам и не успели закупить продукты? Не проблема! Приготовить сытный и вкусный ужин можно и из традиционного «набора холостяка» — яиц, пельменей, шпротов. Как необычно подать блюда из простейших продуктов, показали шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин — участники гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

Тост со скрэмблом, шпинатом и шпротами: рецепт от Антона Васильева

Ингредиенты:

хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;

шпинат — 12 листков;

яйцо — 2 шт.;

шпроты — 1 банка;

пельмени — по желанию;

кетчуп;

майонез;

растительное масло.

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Способ приготовления:

Подсушите хлеб на разогретой сковороде без масла. Измельчите шпинат и обжарьте его в масле. Вбейте на сковороду к шпинату два яйца и доведите до готовности, чтобы получился скрэмбл (яичница-болтунья). Выложите скрэмбл со шпинатом на тост. Сверху добавьте шпроты. Пельмени сварите и подайте отдельно с соусом из кетчупа и майонеза.

Пельменотост: авторский рецепт от Ильи Семина

Холостяцкий пельменотост — новое (сильно авторское) блюдо, которое шеф-повар Илья Семин придумал на съемках «Хлебного зрелища», чтобы задействовать продукты из «набора холостяка».

Ингредиенты:

хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;

пельмени — 1 шт. на тост, остальные по желанию;

шпинат — 12 листков;

шпроты — 1 банка;

растительное масло;

кетчуп;

майонез.

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Способ приготовления:

Сварите и обжарьте пельмени. Обжарьте хлеб с обеих сторон на разогретой сковороде. Без масла. Смешайте кетчуп и майонез в пропорции 1:3, добавьте черный перец. Намажьте полученным перечным кетченезем гренку. Измельчите и прогрейте шпинат на сковороде с маслом, затем выложите его на гренку. Сверху выложите шпроты. Накройте тост заранее сваренным и обжаренным пельменем. Оставшиеся пельмени можно подать отдельно.

Какое блюдо больше понравилось приглашенному гостью — блогеру и актеру Богдану Буше — вы можете узнать в свежем выпуске «Хлебного зрелища», который Новый канал выпустил в YouTube:

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