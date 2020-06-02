Бывшая супруга экс-игрока киевского «Динамо» Ирина Морозюк дала откровенное интервью ведущей Нового канала

Недавно ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует осенью, Анна Олицкая завела YouTube-канал, в котором публикует интервью с интересными и неординарными личностями. Одной из них стала Ирина Морозюк — теперь уже бывшая жена экс-защитника киевского «Динамо» Николая Морозюка.

В этом интервью Ирина не только впервые призналась, что разошлась с мужем, но и со слезами на глазах рассказала, насколько тяжелым было ее детство.

— Мама родила меня в 18, они с папой развелись, когда мне было 2 года. В основном меня воспитывала бабушка. Мама проводила со мной настолько мало времени, что, когда она приходила с работы и спала, я садилась возле кровати и смотрела, как она спит, — вспомнила Морозюк. — Мама болела эпилепсией, поэтому я постоянно боялась, что она умрет. Приступы часто случались на моих глазах. Она сидела на сильных психотропных препаратах, поэтому маме запрещали меня рожать, говорили, что она родит дебила.

Домашнее насилие было нормой в семье девушки. Над ней регулярно издевались самые близкие — мама и дедушка.

— В детстве меня очень сильно били и унижали. Мама, например, любила унижать меня при моих друзьях. Ни за что, просто так, — призналась бывшая жена футболиста. — Мой дедушка тоже был тираном, он бил меня кулаками. Сейчас я очень мнительна, борюсь с паническими атаками и фобиями, с которыми мне очень тяжело справляться — все из-за того, что в детстве я не знала, в какой момент мне прилетит ни за что.

Родной отец даже не пытался спасти дочь от издевательств, которые она терпела дома.

— Папе я никогда не была нужна. Однажды я ему написала, что мне было бы приятно, если бы он участвовал в моей жизни. На что он ответил: «Ир, мне достаточно, чтобы ты раз в месяц написала, что жива», — рассказала Ирина ведущей Нового канала. — Когда у меня появился муж, он заменил маму и папу.

Узнать, как Ирина боролась с коронавирусом, почему рассталась с Николаем и изменяла ли она ему, вы можете, посмотрев полную версию интервью на YouTube-канале «Олицкая»:

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