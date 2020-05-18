Покажи себя в крутом молодежном проекте

Уже совсем скоро Новый канал начнет съемки своего нового комедийного веб-сериала под названием «Фейк». Поэтому мы ищем актеров для массовых сцен! Да-да, тебе не показалось! Мы объявляем масштабный кастинг на участие в веб-сериале «Фейк», который будет выходить на YouTube Нового канала!

Кого мы ищем? Нам нужны ребята разных типажей в возрасте от 18 до 23 лет. Они должны проживать в Киеве, ведь съемки будут проходить именно в столице! Предыдущий актерский опыт необязателен, но ты должен иметь неудержимое желание стать актером массовых сцен в нашем сериале.

Интересно попробовать себя в роли актера массовых сцен? Тогда заполняй анкету, где расскажи о себе подробнее. Обязательно ознакомься с правилами анкетирования.

Важно! Во время съемок веб-сериала «Фейк» будут соблюдены все нормы карантина. Мы заботимся о твоем здоровье и безопасности.

Ждем твою заявку!

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