Именно ты определяешь, какая песня прозвучит в нашем крутом молодежном проект

До начала съемок первого веб-сериала Нового канала остается совсем немного, а мы еще не определиться с песнями, которые войдут в его саундтрек! До 21 мая 2020 на нашем сайте и в наших социальных сетях проходит конкурс «Garage Мьюзик». В нем посетители нашего сайта и подписчики @novy_se.reals голосуют за свои любимые композиции в сториз в течение недели.

И вот стартует финальная неделя голосования «Garage Мьюзик». Из восьми претендентов, которые победили в голосованиях за четыре недели, ты должен выбрать своего фаворита! Ведь уже 21 мая мы остановим голосование и определим победителя. Ты наконец узнаешь, какой трек прозвучит в первом веб-сериале Нового канала!

Поддержи лайком любимую песню в финале конкурса «Garage Мьюзик»! Исполни чью-то мечту!

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