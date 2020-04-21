Какой трек прозвучит в первом веб-сериале Нового канала? Голосование открыто!

Выбирай песню, которую хочешь услышать в крутом молодежном проекте

Недавно Новый канал объявил, что собирается снять свой первый веб-сериал! И именно для него мы ищем композиции, которые смогут стать частью саундтрека проекта. До 21 мая 2020 года на нашем сайте и в наших социальных сетях проходит конкурс «Garage Мьюзик». Если ты тоже хочешь, чтобы твой трек прозвучал в веб-сериале Нового канала, скорее заполняй заявку и присылай свою песню! Еженедельно в сторис @novy_se.reals подписчики выбирают двух победителей недели, а в конце мая на сайте Нового канала (novy.tv) из восьми финалистов выберут одного победителя. Именно его трек и прозвучит в первом веб-сериале Нового канала.

И голосование за лучший трек на этой неделе уже началось! Прослушай четверку первых треков прямо сейчас! Затем заходи на страницу @novy_se.reals в Instagram и голосуй за своего любимца в сториз, поставив лайк или дизлайк каждому из участников.

Победителей первой недели конкурса «Garage Мьюзик» мы узнаем уже в это воскресенье, 26 апреля. А уже 21 мая станет понятно, услышим ли мы их в первом веб-сериале Нового канала!

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