Крики и битье посуды: Саша Рудинский рассказал о ссорах с невестой

Звезда сериалов «Подорожники» и «Первые ласточки» на Новом канале разоткровенничался о личном

Не секрет, что сердце Александра Рудинского давно занято. Его избранница – Мария Заныборщ, актриса Национального академического театра им. Ивана Франка. Возлюбленные познакомились во время учебы в Театральном, но роман между ними завязался лишь спустя четыре года.

— Мы учились вместе в Карпенко-Карого, – поделился с Новым каналом Саша Рудинский. – Знали друг друга давно, четыре года бок о бок провели. Но только в конце учебы приняли радикальное решение (улыбается). Мы репетировали общий спектакль, играли главные роли, и у нас была драматически-лирическая линия. Чувства возникли не спонтанно. Мы много времени проводили вместе, очень хорошо знали друг друга. Когда поняли, что появилась симпатия, приняли решение быть вместе. И не пожалели. Нашим отношениям уже около двух лет. Живем вместе, свадьбу планируем.

«Если хочешь чего-то добиться, меняй окружение»: Саша Рудинский о поворотных моментах, карьере и предстоящей свадьбе

В силу своей профессии и Саша, и Мария – люди очень эмоциональные. И это, конечно же, сказывается на их бытовой жизни. Сейчас они «притерлись» друг к другу, стали более спокойными. Но раньше между влюбленными частенько возникали перепалки на повышенных тонах. Как признался Рудинский, доходило даже до битья посуды. Но только однажды.

— Мы очень эмоциональные, всякое бывает. Это нормально. Это же жизнь. И у неё разные грани. Ты ведь не можешь постоянно себя утихомиривать и говорить: «Так делать нехорошо». Иногда хочется вспылить, высказать все, спустить пар. Чтобы потом ходить спокойным месяц, – рассказал актер. – На самом деле, мы идентичны. Можем загореться просто с нуля. И я, и она. Вот прям из ничего, а потом все снова прекрасно. И это не портит отношения, а придаёт им ярких красок.

К слову, подготовка к свадьбе сейчас на стадии обсуждений. Изначально актеры планировали расписаться этой весной, но из-за плотных рабочих графиков они пока не могут определится с датой. К тому же, открытым остается вопрос о том, каким будет свадебное торжество. Пара часто меняет свои решения.

— Мы очень много думаем на этот счет, – признался Саша. – Сначала хотели отпраздновать в тесном семейном кругу, с самыми близкими, а потом уехать за границу. С другой стороны, попутешествовать мы еще успеем. Может, стоит все-таки собрать всех и отметить, как полагается…. В общем, мы еще думаем. Все будет зависеть от нашей занятости.

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