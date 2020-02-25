Маша Себова: «Моё первое видео на YouTube было «домашним заданием» от редакторов «Абзац!»»

Экс-журналистка Нового канала, а нынче популярная тревел-блогер Маша Себова впервые рассказала о том, как она начала вести YouTube канал. Автор канала «ВСЕ ПО 30» поделилась воспоминаниями на митапе женщин-инфлюенсеров «ДІЄВА ТИ!», организованного медиакомпанией AIR и VIDEOZHARA совместно с YouTube.

Маша принимала участие в панельной дискуссии вместе с блогерами Еленой Грицай, актрисой и автором канала BEE Mama, Олей Шелби, Илой Кузнецовой, экс-телеведущей одного из популярных утренних ТВ-шоу, и Кристиной Гмирянской, которая личным примером и видео на своем блоге Kristino4ka20 уже несколько лет вдохновляет на борьбу женщин с диагнозом «рак молочной железы».

Прямо со сцены Маша призналась, что раньше она и подумать не могла о том, что станет блогером. И вообще, тема YouTube в её жизни появилась после съемки сюжета о Руслане Кузнецове (1,8 млн подписчиков) – что вызвало неподдельное удивление и восторг присутствующей тут же его жены, Илы Кузнецовой.

– Тогда, несколько лет назад, работая на ТВ, я искренне недоумевала, глядя на блогеров: что это, зачем… Вот и прилетело: ведь задачей проекта «Абзац!», где я тогда работала, было не просто рассказать о героях сюжета, а провести эксперимент. Я получила задание снять бекстейдж происходящего, записать влог и выложить его на YouTube. Наснимала, что-то мы с режиссерами смонтировали… Зарегистрировалась, выложила на день позже выхода сюжета – в общем, mission failed. Ииии… видео посмотрело 75 тыс. человек, а на мой канал подписалось 5000, – вспоминает Маша.

Сегодня же на канале Маши 149 тыс. подписчиков и больше 6 млн. просмотров с момента его создания. Она, равно как и Кристина Гмирянская, Ила Кузнецова, Елена Грицай, Оля Шелби, а также звездные гости митапа Сабина Мусина и Янина Соколова – те самые решительные и действенные девушки-креаторы на YouTube, на которых у представителей видеоплатформы серьезные стратегические планы.