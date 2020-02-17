Video: В кого влюблен KHAYAT и за что Дэвида Аксельрода назвали мошенником: закулисье второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020» Бекстейдж второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 — как это было

Во втором полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2020» украинцы выбрали еще трех финалистов. За право представлять Украину в Нидерландах также будут соревноваться TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Новый канал поговорил с новой тройкой претендентов на победу и узнал, о любви к кому поет KHAYAT, как David Axelrod отреагировал на обвинения в мошенничестве и каково было TVORCHI выступать в темных очках.

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