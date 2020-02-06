Карьера мечты – это просто! Фонд Елены Пинчук запустил онлайн-курс для женщин

В рамках проекта «Я зможу!» Фонда Елены Пинчук и в партнерстве со студией онлайн-образования EdEra состоялась презентация онлайн-курса «З місця в кар’єру».

На курсе женщины смогут узнать о: правилах успешного собеседования, time management, как защитить свои права на работе, для чего нужен ментор и как его найти, как понять «сколько я стою», как сохранить свои персональные границы на работе, как превращать новые знания в карьерные возможности, как свой бизнес может стать альтернативным путем развития карьеры.

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук:

– К сожалению, ни в школе, ни в университете не учат, как найти ментора, как пройти первое в жизни собеседование и как интегрироваться в новый коллектив. Девушки, которые готовятся к своему первому интервью, и женщины, которые имели длительный перерыв в карьере, должны выискивать эту информацию в интернете по крупицам. Мы, вместе с самыми мощными экспертами и лучшей студией онлайн-образования, собрали все это в единый курс, потому что хотим видеть больше женщин, которые построили головокружительную карьеру или создали успешный бизнес.

Илья Филиппов, основатель и CEO студии онлайн-образования EdEra:

– Сегодня существует множество курсов, помогающих получить профессиональное образование или повысить квалификацию. Но вне нашего внимания остается обучение ключевым навыкам, с которыми сталкивается каждый: как подготовиться и пройти первое интервью, как построить здоровые отношения в рабочем коллективе. Даже опытным профессионалам иногда не хватает знаний о том, как отстаивать личные границы, обсуждать повышение заработной платы или искать ментора. Эти знания столь же важны для построения карьеры, как и профессиональная подготовка. Именно поэтому мы в партнерстве с Фондом Елены Пинчук создали курс, в котором опытные эксперты помогут женщинам овладеть этими знаниями, по-настоящему реализовывать себя в профессиональной жизни и получать от нее удовольствие.

Курс был разработан совместно с Royenko Agency, он бесплатный, и будет доступен на сайте EdEra. В курсе восемь видеоуроков продолжительностью до 8 минут. Это концентрированные лекции от успешных женщин с элементами практических занятий.

К курсу присоединились: Елена Борисова – руководит 48-ю ресторанами сети Дмитрия Борисова, воспитывает шестерых детей и учит эффективно использовать каждую минуту. Наталья Кадя – нейроисследователь, преподаватель Lviv Business School, автор проекта Learning 2 Learn Diary. Мария Фабричева – психотерапевт в сфере транзактного анализа, Елизавета Кузьменко – журналист Общественного радио, также учит людей правильному пониманию толерантности и помогает бороться с дискриминацией в любых ее проявлениях. Олеся Жулинская – более 15 лет работает в компании «Кока-Кола Україна» и занимается связями с общественностью. Вера Проценко – карьерный консультант, коуч, автор курса «Бери і роби», директор Golovaboutique. Ольга Роенко – основательница маркетингового агентства Royenko Agency. Ирина Чистякова – директор по работе с персоналом в международной компании EastOne.

Посмотреть видеоуроки можно будет в любой последовательности, как отдельный учебный материал. После просмотра каждого видео можно пройти тест в несколько вопросов, чтобы проверить себя. А после прохождения курса – получить сертификат об успешном завершении обучения.

Дополнительная информация

Проект «Я зможу!» был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом «Кока-Кола» и направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель – доказать, что женщина в Украине может стать успешной в любой сфере. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и побуждают к поиску новых возможностей.