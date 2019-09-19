Новый каналНовостиУчастницу проекта «Человек со шрамом» раздели на финальной фотосессии

Участницу проекта «Человек со шрамом» раздели на финальной фотосессии

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Нанесения тату и их коррекция позади, а значит – пришло время финальной фотосессии! 13 выпуск проекта «Человек со шрамом» – уже на YouTube-канале Нового

Профессиональная фотосессия стала настоящим испытание для участников «Человека со шрамом». Мужчины накануне дня «Икс» просто волновались, а наши девушки вели активную подготовку.

«Человек со шрамом»: офицер Нацгвардии пришел на коррекцию… с ножом!

– Ждал каких-то новых эмоций и ощущений, – рассказывает Дмитрий Бабкин. – В принципе, мне интересно принять участие в настоящей профессиональной фотосессии. Но немного волнения все же есть.

– Это моя первая фотосессия в жизни, – поделилась Ирина Изотова. – Я готовилась! Целый консилиум подруг собрала, они советовали мне, как лучше позировать.

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В 13 выпуске проекта «Человек со шрамом» смотри, как татуировки повлияли на самооценку наших героев, и узнай, кто из них решился обнажиться ради удачного кадра.

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