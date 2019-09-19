Сколько времени проводят в Instagram Никитюк, Костромичева и Педан?

А вы знаете, что сегодня не просто четверг, 19 сентября, а День рождения смайлика? Мы понятия не имеем, как правильно отмечать этот праздник. Но в качестве подарка для «смайлофилов» узнали у ведущих Нового канала об их любимых соцсетях.

Леся Никитюк, ведущая «Хто зверху?», «Шалена зірка», «Хто проти блондинок» и «Le маршрутка»

– Помощники у меня, конечно же, есть, но Instagram я предпочитаю вести сама, – говорит звезда Нового канала. – Когда есть время, захожу в сообщения, а у меня их тысячи, и стараюсь ответить максимальному количеству людей словом, смайликом или шуткой. Думаю, им очень приятно. Точно так же, как и мне приятно, что люди уделяют свое внимание, реагируют на посты и сториз. На сегодняшний день у меня в Instagram три миллиона подписчиков. Хотя определение «подписчики» – это как то не по-людски, скорее, моя большая Instagram-семья. Я просто выставляю фото и делюсь с ней своей жизнью. Даже родственники все новости из моей жизни узнают из Instagram, поэтому мама завела себе страницу и подписалась на меня.

Сергей Притула, «очільник» «Вар’яти-шоу», ведущий шоу «Хто зверху?», «Страсти по Ревизору» и «Дети против звезд»

– У Facebook кількість тих, хто мені пише «Привіт, ти кращий», кратно менша, ніж в Instagram, – замечает ведущий Нового канала. – Там я навіть у директ не заглядаю, бо пишуть якусь дурню. У Facebook публіка доросліша. Якщо пишуть в особисті повідомлення, то кожен 10-й лист – прохання, щоб я позичив гроші, кожен 7-й – дати гроші на лікування. Але є дуже багато толкових людей, які пишуть якісь ідеї, пропозиції. Хтось для армії щось пропонує. Там цікавіше. Мені жінка казала: «Давай в Instagram щось робити, розвивати. Там майбутнє». Я думаю: «Дурня якась». А потім виставляєш фотографії візка, ставиш хештег, і тобі дають її безкоштовно. А вона дві тисячі доларів коштує! Ти думаєш: «Ааа!» Навіть почав розуміти Леську (Никитюк, – прим. ред.), коли вона каже, що вже не веде корпоративи, бо їй це нафіг не треба, у неї 3 мільйона підписників.

У вихідні я проводжу у Facebook значно більше часу, ніж у робочі дні. Що більше роботи, то менше сиджу. Коли зйомки, то між програмами хвилин 20, а після – від двох до трьох годин.

Алла Костромичева, ведущая проекта «Топ-модель по-украински»

– Я – адепт Instagram. Свою страницу веду сама – все по наитию. Пыталась как-то составить контент-план, как советуют блогеры, и следовать ему. Но ничего не получилось! Было ощущение, что сама загоняю себя в какие-то рамки. Я люблю следовать интуиции: если сфоткала что-то классное, или захотелось чем-то поделиться, то просто беру и делюсь.

К рекламе на своей странице отношусь очень аккуратно. Соглашаюсь только на что-то, связанное с модой, полезными вещами. Никогда не буду рекламировать лекарства или бады, что-то, что может навредить.

Не могу сказать, что провожу в Instagram много времени. Вот как вдохновение придет что-то написать или поделиться в сториз – тогда и кликаю на иконку. Сториз обычно не смотрю, пролистываю. Исключение – истории нашей «королевы ночи» Оли Поляковой. У нее идеально сбалансированный блог: вот она показывает, как готовится к концерту, а вот – как готовит с детьми ужин.

Александр Педан, ведущий реалити «Эксы», судья шоу «Кто сверху?»

– Первые годы в Instagram я постил исключительно пейзажи. Затем какой-то хороший человек надоумил, что людям такие фото неинтересны, и нужно делать селфи. Но на них я решился не сразу (смеется). Сейчас сфотографировать себя для меня не проблема. После того, как повторял фото Оли Поляковой, на котором она с голой попой, уже ничего не страшно. Кстати, ей Instagram фотографию НЕ забанил, а мне – да! Несправедливость.

Я стараюсь проводить в Instagram как можно меньше времени. И фото выставляю редко, летом не чаще, чем раз в неделю. Больший акцент делаю на сторис. Здесь не приходится ничего выдумывать, просто показываю людям вещи, которые мне интересны.

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