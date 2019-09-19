Леся Никитюк – девушка с юмором. Ведущая Нового канала балует своих подписчиков в Instagram не только яркими фото со съемок и отдыха, но и забавными шаржами. В фоторедакторе Леся меняет себе внешность, а затем публикует в сети фото «до» и «после» и интересуется у поклонников, какая Леся лучше.

На этот раз звезда снова решила развеселить свою Insta-семью и разместила в сети фото, на котором апгрейдила себя с помощью фильтров.

Сама же Леся признается, что сейчас она своей внешностью полностью довольна и принимает себя такой, какая она есть. И к хирургическим операциям не готова, да и времени на это у звезды Нового канала нет.

– Не думаю, что это кардинально меня изменит, – говорит Леся об операциях. – Я не стану Ким Кардашян или Вероникой Кастро.

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К слову, Леся вспомнила интересный факт о себе: на съемках тревел-шоу в Новой Зеландии она попала в аварию и немного повредила носовую перегородку, отчего теперь у ведущей разные профили слева и справа. Но этот момент она исправлять не собирается.

– Я такая, какая есть, – объясняет Никитюк. – Не думаю, что меня не возьмут ведущей какого-то шоу из-за этого. Мне кажется, это все полный бред.

«Богиня фотошопа», «Реальная лучше», «Естественная красота – идеальна», «На втором фото похожа на Повалий», «На другому фото на Таїсію Повалій схожа», – пишут поклонники Леси в комментариях.

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