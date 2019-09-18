Леся Никитюк рассказала, кем бы работала, если не ведущей

Леся Никитюк – девушка разносторонняя. Недавно она стала ведущей шоу «Шалена зірка» на Новом канале и там запела. Еще раньше – покоряла танцпол. А сейчас раскрыла неожиданный факт о себе, о котором ранее никогда упоминала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Никому еще не рассказывала, но имею один талант, к которому у меня лежит душа, – откровенничает звезда Нового канала в интервью «Телегиду». – Я бы занималась косметологическими процедурами, чистками, удалением волос, работала бы в медицинском, косметологическом направлении. Очень люблю визаж, мейкап. Ездила бы и открывала свои косметологические школы. В крайнем случаетрудилась бы на трансформаторном заводе, собирала бы трансформаторы. Это тоже очень интересная работа!

Хорошо, что судьба все-таки решила иначе, и мы теперь видим Лесю на экранах в ярком тандеме с Сергеем Притулой, а также в других шоу. Кстати, скоро на экраны выйдет еще один новый проект с Лесей о путешествиях – «Le маршрутка». Премьера – в октябре на Новом.

Фото – @lesia_nikituk

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