Смотрите премьеру «У кого больше?» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

«У кого больше?» – это новое реалити в формате хардкор от создателей «Заробітчан». Ведущие Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицкая, Настя Кошман, Алина Мисечко и Валик Чернявский отправляются в новые приключения в экзотические страны мира, чтобы снова испытать себя. В каждой серии тревел-пара конкурентов будет соревноваться в игре: кто заработает больше денег. Чтобы выжить в экстремальных условиях и не остаться голодными, им нужно самим заработать себе на жизнь. Каждый день игрокам придется делать сложный выбор между своим комфортом и желанием победить. У кого из пары останется больше денег в конце, получит желанный приз. А лузера ждет страшное наказание.