Ведущая Нового канала поработала в самом инстаграмном и дорогом кафе Занзибара

Сколько удалось там заработать Оле Манько из «У кого больше?», моя туалеты, натирая посуду и фотографируя туристов?

Занзибар – архипелаг из 75-ти островов в Индийском океане возле Африки. Именно это место стало следующей точкой команды хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал.

– На Занзибаре у людей очень «туго» с работой. Сложно устроиться не только приезжим, но и местным. Больше всего денег зарабатывают там на туристах, – рассказывает ведущая. – Так что я договорилась о работе официанткой в самом туристическом месте на острове – кафе «The Rock». Это ресторан на скале, стоящей посреди океана. Сюда съезжаются инстаграмеры со всего мира. Когда отлив, то до него можно дойти пешком, а когда прилив, с берега в заведение курсирует гондола. Кстати, интересный факт: во время отлива вода там может отходить от берега на километр и полностью обнажать морское дно.

Испытания Оли начались еще до начала работы.

– Все пошло не по плану сразу, – говорит ведущая. – Сначала я очень долго искала то заведение, поэтому опоздала. А как только кафе появилось на горизонте, сюрприз подбросила погода – припустил сильный дождь. Начался прилив, и до заведения надо было еще добраться. Конечно же, о курсировании лодки я не знала, поэтому пошла пешком по воде. Или, правильнее сказать, в воде. Как вы уже поняли, пришла на работу с ног до головы мокрая.

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«Это фиаско», – подумали вы. Но нет. Это была бы не Оля, если бы не выпросила работу.

– Работодатель оказался очень хорошим и улыбчивым человеком, – говорит ведущая. – Сначала он отказался давать мне работу из-за опоздания, но я его уговорила. Первым заданием было помыть туалеты в заведении. Такое себе штрафное задание. Дальше мне доверили натирание посуды. В рок-кафе довольно дорого: самый дешевый салат стоит 17 долларов (примерно 475 грн), а полкилограмма лобстера – 36 долларов (1000 грн). И стандарты соблюдаются на 100%: столовые приборы надо было отполировать так, чтобы видеть в них свое отражение, как в зеркале. Потом я решила немного сымпровизировать с заданиями, ведь хотела подзаработать чаевых. Пошла подметать террасу заведения, а заодно фотографировать там туристов.

Идея мини-бизнеса Оли сработала – ей действительно «накапало» немного чаевых. Но рано она радовалась. Оказывается, такие шаги руководство заведения осуждает. Чем обернулась для ведущей такая инициатива, и заплатили ли ей вообще за день работы в кафе – смотрите в новом выпуске реалити «У кого больше?» из Занзибара в субботу, 13 февраля, в 12:00 на Новом канале.