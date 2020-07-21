Ведущая Нового канала прошла кастинг на «Холостяка»

Анна Олицкая из тревел-проекта «У кого больше?» поделилась неожиданным признанием

Зрители Нового канала знают Анну Олицкую по проектам «Абзац!», «Тайный агент» и «Заробітчани», а уже осенью вы увидите ее в новом тревел-реалити «У кого больше?» Но послужной список Анны мог пополниться еще одним проектом — она хотела стать участницей романтического реалити «Холостяк».

— В свое время я всерьез думала о том, чтоб принять участие в «Холостяке». Даже прошла кастинг на один из сезонов. Прекрасно понимала, что это будет огромный плюс для моей карьеры, ведь на тот момент я была ведущей развлекательного шоу. Плюс, участие дает громкий хайп в соцсетях, — призналась ведущая Нового канала.

Как бы это не было заманчиво, но участницей романтического реалити Олицкая все-таки не стала.

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— От участия в «Холостяке» я отказалась. Жалею ли я об этом упущенном шансе? Наверное, да. Мне очень интересно, как бы это повлияло на меня – на характер, ценности, — добавила Анна.

Сейчас АннаОлицкая не только ведущая тревел-проекта Нового канала «У кого больше?», она также активно развивает свой YouTube-канал «Олицкая». На нем Аня публикует откровенные интервью с яркими и неординарными личностями в рамках проекта «Без комплексов». Гостями Анны уже стали супермодель Снежана Онопко, бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко, победительница «Холостяка» Даша Ульянова и другие.