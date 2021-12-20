Оливье в итальянском стиле: Пошаговый простой рецепт от Алекса Якутова

Шеф проекта «Адская кухня» на Новом канале, Алекс Якутов поделился простым пошаговым рецептом необычного оливье в итальянском стиле. Смотрите, как приготовить оливье для новогоднего стола: список ингредиентов и полный рецепт – в видео.

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