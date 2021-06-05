Лера Ткаченко о нечестной победе, романе с наркоманом и депрессии после проекта «Пацанки». Предметка

Этот выпуск Предметка. Пост-шоу все ждали с огромным нетерпением! В гостях у Сергея Никитюка – победительница пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» Лера Ткаченко.

Угадай пацанку! Кого описывают участницы реалити

Как изменилась жизнь девушки после учебы в Школе леди? Удалось ли ей справиться с наркозависимостью? Почему Лера была уверена, что победит в реалити, и повлияла ли на результаты финала ее дружба с членами съемочной группы? На что экс-пацанка планирует потратить денежный приз и что сейчас происходит в ее личной жизни? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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