Богдан Шелудяк отказался от участия в «Холостячке» из-за Мишиной. Эксклюзив!

На съемках спецпроекта «Предметка» блогер-миллионник Богдан Шелудяк (@bushe8) рассказал Сергею Никитюку, готов ли он стать участником «Холостяка», и почему отказался от участия в «Холостячке»

Многие поклонники Богдана расстроились, когда стало известно, что блогер расстался со своей девушкой – моделью Чарой. Неудивительно, ведь пара выглядела неимоверно счастливой на снимках и в сторис, поэтому новость стала неприятной неожиданностью. Многие предположили, что разрыв – это пиар-ход в преддверии выхода на экраны фильма «Любовь и блогеры», в котором Богдан сыграл главную роль. Но нет, оказалось, у пары были совершенно другие, вполне реальные причины для расставания. (Подробно об этом Богдан рассказал в «Предметке» – смотреть тут).

Теперь Богдан снова свободен, и неудивительно, что многие фаны в комментариях советуют блогеру принять участие в «Холостяке», ведь он кажется идеальным кандидатом. Кстати, этот вопрос поднимался и раньше, еще до отношений с Чарой. Леся Никитюк в 2020 году на съемках «Хто зверху?» «назначила» Богдана новым «Холостяком». Но не срослось – в жизни блогера случилась любовь, и участие в проекте стало неактуальным.

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И вот спустя два года Богдан Шелудяк признался, что, учитывая его нынешний статус, он хотел бы принять участие в реалити. Правда, есть одно «но»:

– Мне кажется, с проектом «Холостяк» у меня довольно длительные отношения, о которых они не знают, – со смехом рассказал Богдан в «Предметке». – Я бы, конечно, на «Холостяка» пошел с удовольствием, но пока, скорее всего, не готов с точки зрения своих достижений в жизни. Кстати, на первую «Холостячку» меня звали и очень хотели там видеть. На тот момент я как раз ни с кем не встречался, но подумал и решил, что на первый сезон точно не пойду.

Оказалось, что Богдан не рискнул участвовать в шоу не только потому, что это был первый сезон и не было до конца понятно, что и как будет происходить, но и потому, что его не заинтересовала сама Холостячка:

– Когда меня приглашали в проект, не назвали имя Холостячки точно, но сказали, что скорее всего это будет Ксения Мишина. Как, собственно, и случилось. Но на меня это имя не сработало, хотя она уже тогда была победительницей танцевального проекта на ТВ. И, конечно, мое решение, участвовать ли в следующих сезонах, будет также напрямую зависеть от того, кто будет Холостячкой. Должен же присутствовать интерес! Понятно, что я пошел бы на проект не в поисках любви, но в надежде ее обрести.

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Друг Буше, блогер Роман Свечкоренко, который был участником второго сезона «Холостячки» и на себе прочувствовал все испытания этого проекта, советует Богдану хорошо подумать и все-таки сделать ставку скорее на «Холостяка»:

– Потому что формат, когда у тебя есть выбор, лучше, чем когда выбирают тебя. Я-то знаю, что в последнем случае это не всегда может закончиться хорошо, – отметил Роман, намекая на их историю со Златой Огневич, когда певица дважды отправила блогера домой.

Но решение – за Богданом, и вполне вероятно, что в его реальной жизни вскоре и без всяких телешоу появятся новые отношения. А о том, какую девушку он видит рядом с собой, где и как можно познакомиться с блогером и другие интересные факты о жизни Буше смотрите в полном выпуске «Предметки» на YouTube Нового канала.