«У тебя будет роль»: Богдан Шелудяк – о кумовстве на съемках фильма «Любовь и блогеры»

Недавно в украинском прокате вышла кинокартина «Любовь и блогеры», одну из главных ролей в которой сыграл блогер и актер сериалити «Киев днем и ночью» (Новый канал) Богдан Шелудяк (Буше)

Именно он и стал героем пост-шоу «Предметка» с Сергеем Никитюком на YouTube Нового канала. В интервью Богдан вспомнил времена «Киева днем и ночью», откровенно рассказал о съемках фильма, а также как сложились его отношения с актерами на площадке.

– Перед началом съемок, конечно, состоялся кастинг, но не для всех, – рассказал Буше. Некоторые роли писались под конкретных украинских актеров, например, для Назара Заднепровского и Ольги Сумской. Однако все блогеры проходили настоящий кастинг.

Но Сергей Никитюк все равно заподозрил что-то странное – ему показалось, что на площадке роли могли раздавать по принципу кумовства, ведь продюсер фильма «Любовь и блогеры» еще и владелец агентства, в котором Богдан – один из лучших блогеров.

– Я расскажу, почему не было кумовства. Мне Женя (продюсер фильма Женя Таллер) сразу сказал: «Я знаю, как ты играешь, твои способности, поэтому у тебя будет роль в этом фильме. А вот какая – главная или второстепенная – решится на кастинге». То есть пробы были. Продюсеры не дураки – они понимают, кто на какую роль способен, – рассказал Богдан.

У Шелудяка сложились хорошие отношения со всеми актерами, и страха выходить с ними на площадку не было. Перед началом съемок фильма блогерам даже организовали тренинг по актерскому мастерству от Назара Заднепровского. Профессиональный актер советовал им, как работать с персонажами, что можно добавить, а что, наоборот, убрать.

Сергей Никитюк спросил у Богдана, почувствовал ли актер страсть на съемках между ним и Викой Маремухой, с которой они целовались и до этого? Ответ на этот и многие другие вопросы смотрите в пост-шоу «Предметка»: