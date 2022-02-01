Как попасть в реки ТікТок? Советы Богдана Шелудяка

Известный блогер, который недавно сыграл главную роль в украинском фильме «Любовь и блогеры», поделился секретами успеха в социальной сети

Подумываешь начать снимать видосики в ТікТок, но боишься, что они не залетят? А зря! Ведь, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так же считает и успешный украинский блогер Богдан Шелудяк, который стал героем спецпроекта «Предметка».

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Когда-то Богдан полюбился зрителям Нового канала за свою роль в сериалити «Киев днем и ночью».После парень стал активно развивать свои соцсети, и теперь является одним из самых успешных украинских блогеров с аудиторией в 2 миллиона в Instagram и ТікТок вместе. А значит, Бодя точно знает, как прийти к успеху, что сейчас равно залететь в реки ТікТок.

Во время спецпроекта «Предметка» Сергей Никитюк расспросил Богдана Шелудяка, что лучше снимать, и как же попасть в реки ТікТок. Лови советы от bushe_bo.

Можно переснять чей-то ролик, который уже попал в реки.Вот тупо кадр в кадр. И вероятность, что залетит, – 80%. ТікТок на этом и строится. Ведь его суть в том, что кто-то придумал и запустил тренд. Можно напрячь свои мозги, придумать и снять что-то свое.Причем это не обязательно должно быть что-то сценарно крутое. Просто какой-то смешной момент, случайно снятый,или специально сделанный, но типа случайно снятый. Важно просто брать и снимать контент. Под лежачий камень вода не течет. Гарантировано никак, но с большой долей вероятности это поможет.

Хотите больше откровений о личной жизни и карьере Богдана Шелудяка? Смотрите в новом выпуске спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком.

