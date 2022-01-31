Расставание с Чарой – пиар? Богдан Шелудяк рассказал о личной жизни и съемках в фильме

Недавно в украинском прокате вышла кинокартина «Любовь и блогеры», одну из главных ролей в которой сыграл блогер и актер сериалити «Киев днем ​​и ночью» (Новый канал) Богдан Шелудяк (Буше)

Именно он и стал героем спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком. В интервью Богдан откровенно рассказал о съемках фильма, вспомнил времена «Киева днем ​​и ночью», а также рассекретил пикантные подробности о личной жизни.

В частности, в разговоре Сергей Никитюк и Богдан Шелудяк затронули тему его отношений. Больше года он встречался с украинской моделью Чарой Хорив. Но несколько недель назад пара ошарашила новостью о расставании. Девушка даже удалила все фото с Буше со своей страницы в Instagram.

Разрыв Богдана и Чары стал неожиданностью для их многочисленных поклонников, ведь они казались прекрасной парой. К тому же, Чара была первой девушкой, которую Богдан отвёз в родительский дом.

Учитывая, что Богдан и Чара объявили о расставании незадолго до премьеры фильма «Любовь и блогеры», Сергею Никитюку такой ход показался обычным пиар-ходом. Ведущий заподозрил, что после проката фильма пара снова будет вместе.

— Вероятность того, что мы снова будем вместе — скорее всего нет, чем да. Ты совсем не знаешь мою бывшую, она бы на это не согласилась, она бы не стала делать такую ​​драму ради пиара, — рассказал Богдан.

Причиной расставания пары оказались разные цели в жизни на данный момент. Она хочет семью и детей, а Богдан понял, что он пока не готов к всему этому.

Сергей Никитюк спросил Богдана, заблокировала ли его бывшая девушка в соцсетях? А ответ на этот и многие другие вопросы, смотрите в пост-шоу «Предметка»: