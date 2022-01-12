«Она меня очень поддерживала»: участник «Адской кухни» рассказал о романе с администратором проекта

Участник и финалист реалити «Адская кухня» (Новый канал) Саша Громлюк откровенно рассказал о своих личных отношениях

Саша Громлюк так и не стал победителем проекта, однако многому научился и уверен, что показал классный уровень. Сейчас он уже может рассказывать всю правду о съемках и своем участии. Что он b сделал в постшоу «Предметка» на YouTube Нового канала. С Сергеем Никитюком он поделился пикантными подробностями.

На прямой вопрос ведущего, был ли у Саши роман c Алей (администратором проекта «Адская кухня» (Новый канал)), он четко ответил – да. Другие участники считали, что это один из факторов, помогающих Саше идти к победе. Ведь Аля, по их мнению, рассказывала ему о предстоящих конкурсах.

– У меня правда такая, что мне никто не помогал. И никто мне ничего не рассказывал о конкурсах, это полный бред. На проекте я был закрыт в помещении и я выходил из ситуации как мог. Аля меня очень сильно поддерживала, – рассказал Саша.

Сергей Никитюк отметил, что финалист как-то грустно рассказывает о своем романе, как будто это что-то плохое.

– Я воспринял эту ситуацию, что я был как жертва обстоятельств. И это сыграло со мной очень злую шутку. Я пришел на кулинарный проект не искать любовь, я пришел бороться за первое место. Так оно и было. А с Аллей мы просто нашли общий язык, – поделился Александр.

Была ли у других участников такая же поддержка, как у Саши Громлюка? К кому еще хорошо относилась администратор проекта? Смотрите в пост-шоу «Предметка»: