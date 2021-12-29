«Я чуть не пырнул человека на кухне»: Сергей Никитюк сделал неожиданное признание

Ведущий «Предметка пост-шоу» Сергей Никитюк на YouTube Нового канала поделился историей из своей жизни

Он рассказал как однажды готовил на кухня, резко вернулся с ножом и чуть не зарезал человека, который в это время проходил за его спиной! Об этом он рассказал в «Предметке пост-шоу» с победителем «Адской кухни» Юрием Диденко. И поделился этим Сергей не просто так, а в ответ на откровение Юрия.

После какой ситуации в жизни победитель запомнил, что надо всегда орать повара, что ты проходишь за его спиной? Помогло ли ему это в проекте?

Больше об этом и жизни Юрия Диденко после «Адской кухни» смотрите в «Предметке» на YouTube Нового канала.