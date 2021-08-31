Сергей Никитюк похудел на 8 кг за месяц: «Не голодаю!»

Эксперт модельного реалити Нового канала и ведущий «Предметки» рассказал, как ему это удалось

30 августа Новый канал запустил на YouTube новый звездный кулинарный проект во главе с Адским Шефом. Первыми гостями на кухне Алекса Якутова стали эксперты реалити «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Вместе они готовили завтрак – шакшуку и табуле с кускусом. Только Шеф «Адской кухни» делал это в две руки, а его гости – в четыре. Во время готовки Алекс Якутов заметил, что Сергей Никитюк сильно похудел. За один месяц он сбросил 8 кг!

– Я не голодаю. Ем три раза в день. Последний прием пищи у меня в пять вечера. Воду пью только до 19:00, – рассказывает Сергей в «Прожарено». – Просто наши внутренние органы в пять вечера «закругляются» и «уходят на покой».

Режим звезде Нового канала расписал нутрициолог.

– На протяжении четырех месяцев я придерживаюсь такого рациона, – признался Сергей Новому каналу на съемках. – Не ем глютен, сахар, молочные продукты и томаты. Рыбу и сою можно употреблять только два раза в неделю, каши тоже не все.

Нарушит ли свой рацион Сергей Никитюк ради «Прожарено» – узнаете на YouTube Нового канала.

Премьеру «Адской кухни» смотрите всей семьей с 6 сентября в 19:00 на Новом канале.

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