Сергей Никитюк про особенные вкусы Грузии: Что обязательно нужно попробовать

Ведущий пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала недавно вернулся из солнечной Грузии, и рассказал, какие необычные местные блюда он там попробовал.

— В Грузии всё очень разное, каждая местность – особенная и уникальная. Батуми – это морское побережье, там своя атмосфера, очень уютная старая часть города. Тбилиси – это сочетание исторических памятников архитектуры и суперсовременных хайтековых зданий. В горах потрясающие виды и воздух. Всё очень разное! Сюда каждый человек едет за своим. Мне в Грузии как раз понравилось это разнообразие: за шесть дней путешествия я побывал в разных местах, но везде меня преследовали одни и те же эмоции. Мне было очень комфортно, очень вкусно и очень красиво!

Про свои впечатления от перелета, карантинные ограничения и знакомство с местными жителями, Сергей уже рассказывал Новому каналу. Но еще одним ярким впечатлением в поездке для ведущего стала колоритная местная еда:

— Грузинская кухня, наверное, одна из самых вкусных, и в то же время, самых «негуманных», — смеется Сергей. — Потому что очень много всего вкусного, и остановиться невозможно! Поскольку я придерживаюсь более-менее правильного питания, то старался себя контролировать и не съесть всё, что попадалось мне на глаза. И я бы советовал попробовать всё овощное! К алкоголю я очень спокоен, и к вину в частности, но ценителям, наверное, есть смысл попробовать местные напитки. Я же очень люблю сладкое, поэтому чурчхелла – мое всё! Она здесь свежая и невероятно вкусная. И, конечно же, огромное многообразие соусов!

Читай: Закарпатье, которое вы не видели: ТОП-3 локации от известных тревел-блогеров

И конечно же, из ведущий не смог уехать с пустыми руками:

— Домой я привез целый мешок разных специй, одна из них — это сухая аджика, я никогда не встречал ее в Украине. Это очень пикантная специя, и может стать идеальным дополнением практически к любому мясному блюду. Я активно ее сейчас использую в домашней кулинарии!

Читай также:

Куда поехать в отпуск летом? Топ-5 неочевидных мест в Украине

Вслепую по песку: ведущий «Орла&Решки» принял участие в экстремальной поездке на багги