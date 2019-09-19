В 8 серии от 19.09.2019 комедии Подорожники Аня и Алекс столкнутся со сложностями совместного проживания. После двух недель пребывания в Киеве, пара уже успела накопить взаимные претензии, и не вовремя нагрянувшая хозяйка квартиры, которую они снимают, лишь добавила проблем. После возвращения из столицы Аня и Алекс расстаются, и девушка, в отместку, начинает встречаться… с Петей.

В комедии Подорожники 8 серии Ирина и Сусанна начинают новую войну между их заведениями – престижный сайт Житомир Бест Рест устроил конкурс на звание лучшего заведения города и области. Посетители ресторанов своими лайками выбирают победителя, и «Подорожник» с «Piantaggine» врываются в гонку за сердца и желудки жителей Житомира.

Какое заведение победит, и будут ли снова вместе Аня с Алексом – в сериале Подорожники 8 серии от 19.09.2019​​​​​​​ на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 7 серию комедии Подорожники от 18.09.2019​​​​​​​