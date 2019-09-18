Video: Форци и Рудые объединяются ради общей цели! Подорожники. Сезон 1. Серия 7

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18 сентября

Форци и Рудые объединяются ради общей цели! Подорожники. Сезон 1. Серия 7

В 7 серии от 18.09.2019 комедии Подорожники Аня наконец-то получила письмо из столичной вокальной школы и сразу же начала активные сборы в поездку за своей мечтой. Осталось только собрать недостающие пять тысяч для оплаты двухнедельной учебы, и для этого она с Алексом отправляется в Житомир на работу к цыганскому барону. Узнав о поступке детей, кланы Рудых-Форци объединяются, чтобы любыми способами вернуть детей домой. Ирина звонит барону и просит вразумить их детей. Хозяин ресторана Gypsy с удовольствием соглашается, ведь его собственный сын когда-то уехал в Нью-Йорк работать дизайнером (для отца это большая трагедия). Теперь героям сериала Подорожники 2019 Ане и Алексу придется побороться с цыганским бароном и всем своим семейством за право жить так, как они хотят.

Получится ли у пары пройти через все трудности, да и еще заработать деньги для Ани? Смотри на сайте Нового канала в комедии Подорожники 7 серии от 18.09.2019 прямо сейчас!

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Форци и Рудые объединяются ради общей цели! Подорожники. Сезон 1. Серия 7
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