Video: Война ресторанов в разгаре. Анонс 5-8 серии «Подорожники» на Новом канале

Смотрите онлайн Подорожники 5-8 серия АНОНС - премьера дата выхода сериала в эфир
Новый канал / Подорожники / Война ресторанов в разгаре. Анонс 5-8 серии «Подорожники» на Новом канале
19 сентября

Война ресторанов в разгаре. Анонс 5-8 серии «Подорожники» на Новом канале

Смотрите 3 серию сериала «Подорожники» с понедельника по четверг в 22:00 на Новом канале. Премьера!

«Подорожники» - новый комедийный сериал о двух соперницах еще со времен школьной скамьи – Ирине и Сусанне. Сейчас они владеют ресторанами «Подорожник» и «Пьянтаджинне» на Житомирской трассе. Постоянно конкурируя между собой, Сусанна и Ирина превращают семейный бизнес в настоящее поле битвы. А пока рестораторши выясняли отношения, сердца их детей, Ани и Алекса, связал между собой Амур. Теперь на Житомирской трассе бушуют настоящие шекспировские страсти, приправленные качественным юмором...

«Подорожники» – смотрите онлайн на Новом канале.

Война ресторанов в разгаре. Анонс 5-8 серии «Подорожники» на Новом канале
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