Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!

«Первые ласточки» – остросюжетный сериал Нового канала, который освещает проблемы подростков и молодежи и поднимает важные социальные темы. Второй сезон получил название «Первые ласточки. Zависимые», он расскажет совершенно новый сюжет с новыми персонажами. Это не продолжение прошлогодней истории, сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати окончательно завершились в первом сезоне. Благодаря этому сценарно-форматному решению «Первые ласточки» стали первым в Украине сериалом-антологией. «Фишка» подобных проектов кроется в том, что каждый новый сезон создается как самостоятельная единица с собственной сюжетной линией, а главные актеры могут оставаться неизменными. Яркие примеры сериалов-антологий – «Американская история ужасов» и «Черное зеркало».

Как и в прошлом году, в сюжет сериала «Первые ласточки. Zависимые» были заложены сверхважные месседжи. Он затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, двойная жизнь, дифференциация на богатых и бедных, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, мыслей окружающих и интернета в целом, принятие себя... Все эти линии интерпретированы в одну главную фабулу – зависимость.

