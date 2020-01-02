Video: Отложи лезвие в сторону, давай поговорим… Прислушайся к «Первым ласточкам»

Каждый год в Украине более сотни детей совершают самоубийство. Не молчи, когда тебе больно...
Новый канал / Первые ласточки / Отложи лезвие в сторону, давай поговорим… Прислушайся к «Первым ласточкам»
02 января

Отложи лезвие в сторону, давай поговорим… Прислушайся к «Первым ласточкам»

Каждый год в Украине более сотни детей совершают самоубийство. Не молчи, когда тебе больно...

Отложи лезвие в сторону, давай поговорим… Прислушайся к «Первым ласточкам»
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