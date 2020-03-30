Тизер «Первых ласточек»: А ты знаешь, кто твой друг?

С 31 марта в 12:00 на YouTube Нового канала по вторникам и четвергам в 12:00 будут выходить серии молодежного триллера «Первые ласточки». Не пропустите!

«Первые ласточки» - история современных подростков, которые не доверяют собственным родителям, которые все свои проблемы хранят в тайне и готовы пожертвовать всем, лишь бы их сохранить. История фатальной дружбы в сети. Дружбы, которая ведёт к самому краю… Еще больше подробностей нового проекта в тизере к «Первым ласточкам» смотрите прямо сейчас!

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