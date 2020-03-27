Только для взрослых: Первые ласточки. Трейлер

Чтобы во время карантина вы могли всей семьей провести время с пользой, с 31 марта каждый вторник и четверг в 12:00 на YouTube Нового канала будут выходить серии «Первых ласточек». Не пропустите!

«Первые ласточки» – это проект, который покажет изнанку отношений между родителями и их детьми. То, что так часто замалчивается, то, что скрывается от посторонних глаз под иллюзорной картиной «идеальных семей».

«Первые ласточки» - это триллер, списанный с реальных историй. Родители часто и не догадываются, какие демоны таятся в душе их детей, как многого боятся те, кто хотят казаться взрослыми. И как сильно им нужна поддержка и защита. Кто-то скажет, что «Первые ласточки» - это про кого угодно, только не про них, не про их семью. Но стоит присмотреться: возможно, вы просто не хотите замечать правду?

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