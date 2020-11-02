Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – в декабре 2020 года на Новом канале!

«Первые ласточки» – остросюжетный сериал Нового канала, который освещает проблемы подростков и молодежи и поднимает важные социальные темы. Второй сезон получил название «Первые ласточки. Zависимые», он расскажет совершенно новый сюжет с новыми персонажами. Это не продолжение прошлогодней истории, сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати окончательно завершились в первом сезоне. Благодаря этому сценарно-форматному решению «Первые ласточки» стали первым в Украине сериалом-антологией. «Фишка» подобных проектов кроется в том, что каждый новый сезон создается как самостоятельная единица с собственной сюжетной линией, а главные актеры могут оставаться неизменными. Яркие примеры сериалов-антологий – «Американская история ужасов» и «Черное зеркало».

Как и в прошлом году, в сюжет сериала «Первые ласточки. Zависимые» были заложены сверхважные месседжи. Он затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, двойная жизнь, дифференциация на богатых и бедных, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, мыслей окружающих и интернета в целом, принятие себя... Все эти линии интерпретированы в одну главную фабулу – зависимость.

– Сегодня слово «зависимость» для каждого имеет свое значение, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер «Первых ласточек». – Кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких человек. Есть зависимость от мнений, суждений, взглядов окружающих и общества в целом... Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Так же и герои второго сезона «Первых ласточек». Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, каждый имеет свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе настоящего? Это мы и попытаемся показать.

