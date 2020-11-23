Премьера сериала «Перші ластівки. Zалежні» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!

«Первые ласточки» – остросюжетный сериал Нового канала, который освещает проблемы подростков и молодежи и поднимает важные социальные темы. Второй сезон получил название «Перші ластівки. Zалежні». Он расскажет совершенно новый сюжет с новыми персонажами.

«Перші ластівки. Zалежні» не будут продолжением первого сезона. Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах. Неизменным останется только одно: правда о жизни молодого поколения и их родных – страхи, с которыми они сталкиваются, боль и протест, наполняющие до краев. И, конечно, глубокие надрывные темы зависимости, которая у каждого своя. Смогут ли герои побороть собственных демонов и остановиться в шаге от смерти, к которой их подталкивает Друг?

До премьеры второго сезона «Ласточек» осталось совсем немного. Готовы к новой детективной истории, которая держит в напряжении, завораживает кадрами и шокирует сценарным сюжетом? Обводи 14 декабря красным маркером в календаре. А пока пристегивайся и погружайся в трейлер. Предупреждаем, не отпустит долго.