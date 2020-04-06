Video: Полина рассказывает правду с того света. Анонс 5-6 серий «Первых ласточек» на YouTube Новом канале

Смотрите онлайн Первые ласточки 5-6 серий АНОНС
Новый канал / Первые ласточки / Полина рассказывает правду с того света. Анонс 5-6 серий «Первых ласточек» на YouTube Новом канале
06 апреля

Полина рассказывает правду с того света. Анонс 5-6 серий «Первых ласточек» на YouTube Новом канале

 

Смотри 5 серию Первых ласточек на YouTube Нового канала во вторник 7 апреля в 12:00. А 6 серия проекта выйдет на YouTube в четверг 9 апреля в 12:00.

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер Первые ласточки покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась.

Полина рассказывает правду с того света. Анонс 5-6 серий «Первых ласточек» на YouTube Новом канале
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