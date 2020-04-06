Смотри 5 серию Первых ласточек на YouTube Нового канала во вторник 7 апреля в 12:00. А 6 серия проекта выйдет на YouTube в четверг 9 апреля в 12:00.

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер Первые ласточки покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась.