У героев сериала «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал будет показывать с 14 декабря по две серии в день, существуют две стороны — темная и светлая. У каждого есть свои мечты, и в противовес им — разрушающие зависимости. Именно эту идею воплотили в заставке сериала.https://novy.tv/

Кадр — герой в обычной среде. Следующий кадр — на арену выходит его альтер эго. Вот мы видим обычную студентку-второкурсницу Альбину. А уже через секунду она в прозрачном бюстгальтере танцует на веб-камеру перед незнакомцами. В заставку «Перших ластівок. Zалежні» также интегрировали кадры из сериала. Так что с первых же минут зритель не только познакомится с героями и узнает об их зависимостях, но и начнет раскрывать для себя сюжет. Зависимость Альбины — мужское внимание. Назара — наркотики. Влад не может жить без боли, а Ваня — без денег. К каким последствиям приведут героев их зависимости, узнаете совсем скоро.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии с понедельника по четверг на Новом канале!