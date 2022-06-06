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«Страх есть всегда»: Максим Девизоров — о подготовке к боевым действиям на Донбассе

Максим Девизоров — о подготовке к боевым действиям на Донбассе

В начале полномасштабного наступления россии на Украину актер взял в руки оружие и встал на защиту Родины

Война так или иначе отразилась на жизни каждого украинца. У кого-то изменились привычки и распорядок дня, а у кого-то жизнь перевернулась с ног на голову. Так, актер сериала Нового канала «Перші ластівки» Максим Девизоров покинул театральную сцену, съемочные площадки и вступил в силы ТрО ВСУ. Теперь он защищает Родину от захватчиков.

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Максим Девизоров — о подготовке к боевым действиям на Донбассе

— Как, наверное, у каждого украинца, моя душа болела из-за того, что происходит на территории нашей страны. Я не мог оставаться в стороне, – рассказал Максим в социальном проекте «Життя під час війни». — С первых дней полномасштабной войны стремился записаться в территориальную оборону, приходил в военкомат. Но мне всегда говорили: «Подождите, мы пока берем только людей с боевым опытом». Пришлось немножко подождать, но меня все же взяли в ТрО ВСУ.

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Сейчас Девизоров вместе с побратимами выполняет задачи в Донецкой области. Но самое трудное – впереди.

— Пока у меня еще нет боевого опыта, непосредственно в боевых действиях не участвовал. Это все придется еще познать, – добавил актер сериалов Нового канала. — Страх есть всегда, но чем лучше ты подготовлен, тем проще будет с ним справиться, при необходимости спасти свою жизнь и жизнь побратима. Поэтому это время мы проводим с пользой – осваиваем новое для нас военное дело.

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