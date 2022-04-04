Перші ластівки. Залежні— теперь на YouTube Нового канала

Мы выкладываем в свободный доступ все серии второго сезона «Перших ластівок» и вносим изменения в графику сериала!

Теперь каждый желающий может посмотреть второй сезон сериала «Перші ластівки» — все серии уже в свободном доступе на YouTube-аккаунте Нового канала. Поклонники сериала смогут в свободное время отвлечься от тревожных новостей и пересмотреть его еще раз. А те, кто не успел посмотреть второй сезон в эфире Нового канала или на стриминговом сервисе, — погрузиться в новую для себя историю.

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Кстати, сначала сезон назывался «Zалежні», но сейчас Новый канал меняет латинскую букву Z на кириллическую. Дело в том, что буква Z стала символом войны россии против Украины – ею обозначают российскую военную технику и используют на пророссийских демонстрациях, ее рисуют на автомобилях и рекламных щитах. Также российскую технику обозначают буквой V, поэтому в графике сериала «Перші ластівки» буквы Z и V изменены на «З» и «В».

«Перші ластівки. Залежні» — это первый в Украине сериал-антология. То есть, второй сезон – не продолжение первого, а новая история. При этом в обоих сезонах зрители видят тех же актеров – Александра Рудинского, Максима Девизорова, Таисию-Оксану Щурук, Максима Самчика, Викторию Литвиненко, Олега Гоцуляка, Александра Бегму и других.

Сюжет «Перші ластівки. Залежні» разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью – любят, мечтают, поддаются зависимостям и борются с ними. Но все кардинально меняется, когда в общежитии находят труп, а преподавательница университета начинает собственное расследование.

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