Самая жуткая сцена «Перших ластівок. Zалежні»: как снимали поджог Александра Бегмы

Сцена, в которой недобросовестные полицейские сжигают заживо Егора Калиту, не оставила равнодушным ни одного зрителя Нового канала

С первой же серии «Перших ластівок. Zалежні» (Новый канал) зрители поняли, что в любой момент могут попрощаться с любимыми персонажами. Сначала сценаристы «убили» Ваню Кожуха, а к концу сериала — полицейского Егора Калиту, которого сожгли заживо его же коллеги. В жутких кадрах снимали как каскадеров группы Stuntalot, так и актера Александра Бегму, который и сыграл Егора.

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— Многие отговаривали делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. Так что в первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. А вот в сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер, — рассказал Александр. — Сняли все быстро и профессионально, во время поджога я практически ничего не почувствовал. Было разве что немного тепло. В целом я — маленький Том Круз, который делает свои трюки сам: в первом сезоне падал на коробки, во втором — горел. Что будет дальше?

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Чтобы снять тяжелую сцену, понадобилась тщательная подготовка. Съемочная команда доставала специальный реквизит, готовила дополнительную одежду и продумывала убедительный грим.

— Для съемки на мое тело нанесли специальную жидкость, которая совершенно не пропускает огонь. Получилось, что он горел, но тела не касался, и ожоги не оставались, — поделился подробностями актер сериала Нового канала. — Также для этих сцен использовали одежду из специальной ткани: сначала подштанники, потом еще одни штаны, а наверх — игровые штаны. Наша художница по костюмам специально сделала дубль брюк на несколько размеров больше, чтобы под них влезли все дополнительные слои одежды.

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— Специально для съемки сцены поджога мы сделали парик — постригли и покрасили его так, чтобы он выглядел, как обгоревшие волосы. Но это нам не понадобилось — Саша разрешил покрасить его собственные волосы и нанести на них воск! — добавила главный гример Даша Гнатюкова. —Все эти материалы сложно смываются. После съемки Саша прямо в гриме сел в такси и поехал отмываться домой… Но сделать это полностью у него не получилось и за несколько дней, так что с такими волосами он даже слетал на отдых.

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