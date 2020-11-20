Поет оперным голосом и чуть не потеряла глаз: 5 фактов о Тае Щурук из Перші ластівки. Zалежні

Накануне дня рождения актриса поделилась с Новым каналом фактами, которые мало кто о ней знает

В пятницу, 20 ноября, одна из главных актрис сериала «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) Таисия Щурук отмечает свой день рождения. Одной из самых перспективных молодых украинских актрис исполнилось 22 года. Предлагаем узнать несколько интересных фактов о ней.

Умеет петь оперным голосом

В детстве Тая посещала все возможные кружки — от тхэквондо до бальных танцев. Но особенно хорошо у нее получалось петь.

— Мало кто знает, но петь я правда умею, — смеется актриса сериала Нового канала. — В детстве ходила на хор и занималась с педагогом по вокалу в школе искусств. Кстати, она научила меня академическому вокалу — я умею петь оперным голосом! Может, когда-то займусь пением всерьез — у меня уже есть одна песня.

Этеншн! Известны даты выхода серий «Перші ластівки. Zалежні»

Увлекается стендапом

Еще одно увлечение Таи — юмористические шоу в любом виде: комедии, стендапы, мультсериалы.

— Мой парень раньше занимался стендапом. Я постоянно его поддерживала, ходила на все выступления, и со временем сама очень увлеклась этим жанром, — объяснила Тая. — Мы до сих пор фанатеем от стендапа, смотрим очень много юмористических шоу на YouTube, у нас есть любимые команды в КВН, за творчеством которых пристально следим. Обожаем взрослые сатирические мультики: «Рик и Морти», «Солнечные противоположности», «Южный парк».

Смерть раскрыла все скрытое… Вышел первый трейлер сериала «Перші ластівки. Zалежні»

С 16 лет экспериментирует со стилем

Тая — девушка не из пугливых, она легко идет на любые эксперименты с внешностью. Особенно, если речь идет о цвете волос.

— Началось все в 16 лет, когда я решила из русого перекраситься в блонд. Красила волосы сама — купила специальный мусс. Они стали очень белыми. Очень! Это было настолько непривычно, что я решила снова затемнить волосы. Опять купила мусс… и стала рыжей, — вспоминает Щурук. — На этом домашние эксперименты закончились, и я пошла в салон красоты, чтобы цветом моих волос занялся профессионал. За четыре года поменяла всевозможные оттенки блонда, а для съемок первого сезона «Первых ласточек» меня вернули в русый. Потом я коротко подстриглась, сделала стрижку паж — волосы были очень повреждены из-за частых покрасок. И снова стала рыжей — только на этот раз это красивый цвет, который мне нравится.

Любимые актеры в новых ролях: кто есть кто в «Перших ластівках. Zалежні»

Чуть не потеряла глаз на съемках

Съемки — процесс сложный. А иногда — опасный. Об этом Тая знает не понаслышке.

— Когда снимался первый сезон «Первых ласточек», мы с коллегой по сериалу Максимом Самчиком параллельно работали над фильмом «Джура Королевич». Там в первые же дни я получила две травмы. Сначала мы снимали сцену боя со сложным приемом — я должна была с разгона мечем «вырубить» одного из противников. Но парень, на которого я нападала, похоже, решил показать свои навыки. Вместо того, чтобы просто упасть, когда я рублю его мечом, он сделал сальто. В этот момент наклонилась вперед и получила ногой в лицо. У меня аж звездочки перед глазами появились, но не обращая на это внимания я продолжила сниматься и выполнять трюки. Некоторое время на лице оставался след от подошвы, но быстро сошел, — рассказала актриса сериала Нового канала. — На второй день мы с Самчиком снимались в сцене с мечами. Учили связку вместе с каскадерами, долго готовились, но на площадке что-то пошло не так. Во время съемки одного из дублей Самчик замахнулся мечом за плечо как раз в тот момент, когда я обернулась, и задел кончиком лезвия мой глаз. Он зацепил линзу, она вылетела, но я продолжила играть. Никто даже не заметил, что со мной что-то не так, за что я позже получила респект от режиссера. После дубля мы с членами команды увидели, что у меня красный заплывший глаз. Врач сказал, что линза меня спасла, иначе меч прошелся бы по сетчатке. Еще сантиметр, и случилось бы непоправимое. На память у меня остался небольшой шрам возле глаза. Уже на следующий день мы с Максом поехали на съемки «Первых ласточек». И как хорошо, что у Кати Счастливой (персонаж Таи, — прим. ред.) была челка, которой мне смогли прикрыть глаз.

Гордимся! «Первые ласточки» попали в шорт-лист американской премии Promax Global

Профессионально занималась теннисом

А еще Тая точно знает, кем стала бы, если бы не пошла учиться в театральный — она бы продолжила профессионально заниматься спортом.

— У меня спортивная семья — родители познакомились на теннисном турнире. Они много лет играли вместе, выступали в паре на аматорских турнирах. В 5 лет меня тоже отдали на теннис — до 12-ти я занималась профессионально, участвовала в турнирах, — вспоминает Тая. — И даже соревновалась с девушкой, которая потом стала чемпионкой Украины. Если бы не решила пойти в театральный, сейчас была бы профессиональной теннисисткой! Кстати, мы до сих пор играем в теннис с мамой, братом и моим парнем. Папа, к сожалению, уже не может — ему 65 лет, у него начались проблемы с коленями и запястьями.

Премьера сериала «Перші ластівки. Zалежні» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!