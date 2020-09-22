Как вести себя с парнем, который тебе нравится? Тая Щурук из «Первых ласточек» поделилась личным опытом

Актриса присоединилась к проекту «Dialog с Первыми ласточками» от Фонда Елены Пинчук

На днях на YouTube-канале пространства свободных разговоров Dialog Hub вышел второй эпизод образовательного проекта «Dialog с Первыми ласточками». Героиней выпуска стала Таисия-Оксана Щурук – звезда нашумевшего молодежного триллера Нового канала «Первые ласточки». Вместе с психологинями и резидентками Dialog Hub Нонной Телюх и Зариной Давлетшиной актриса откровенно поговорила на тему принятия себя и обсудила вопросы, которые беспокоят современных подростков. В частности, Тая Щурук рассказала, насколько для подростков важны доверительные и открытые отношения с родителями, и развенчала миф о том, что женские темы девочки должны обсуждать исключительно с мамами.

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Среди всего прочего, Тая Щурук и психологини проекта Dialog Hub ответили на один из самых популярных подростковых запросов в Сети: «Как вести себя с парнем, который тебе нравится?»

– Если мне кто-то нравится, я пытаюсь узнать о нем абсолютно все, что могу потом использовать, – смеясь, поделилась актриса сериалов «Первые ласточки» и «Первые ласточки. Zависимые». – Мне важно разобраться, что именно привлекает меня в этом человеке. Глаза, то, как он смеется, то, как он обращается к тебе… Когда я подмечаю такие детали, мне гораздо легче не поддаваться эмоциональным порывам. Грубо говоря, все происходит так: «Мне нравится, как ты смеешься. Но что ты думаешь о квантовой физике?» (улыбается) Важно понимать: если тебя что-то привлекает в человеке, это еще не значит, что он подходит тебе на все 100%.

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Пихологини Dialog Hub Нонна Телюх и Зарина Давлетшина отметили осознанность Таи Щурук в этой теме. Они подчеркнули: если тебе понравился молодой человек, не стоит сразу «нырять в омут с головой». Лучше изучить его, узнать поближе. Как он выглядит, как пахнет, что ему нравится, как реагирует на окружающих, как ведет себя с тобой… Ведь сиюминутная симпатия – это импульс, который быстро угасает. А чтобы понять, действительно ли тебе подходит тот или иной человек, с ним нужно познакомиться и понять.

– Общение играет очень важную роль, – добавила Тая Щурук. – Когда мне кто-то нравится, мне важно понять, стремиться ли он к чему-то, какие цели ставит перед собой, есть ли у него перспективы… Мои слова, наверное, сейчас прозвучат очень странно, но я всегда ищу выгоду в том, будет ли мне этот человек идти в плюс. Ведь если он будет тянуть меня в минус, зачем мне тогда с ним быть? То есть, речь идет не о материальной выгоде, а о душевной, эмоциональной. Будет ли он меня поддерживать? Будет ли мотивировать к развитию? Научит ли чему-то? Ответы на эти вопросы я замечаю в поведении человека – с друзьями, с родителями, с девушками, с социумом в целом.

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К слову, во время интервью Тая Щурук из «Первых ласточек» раскрыла подробности о личной жизни. Актриса рассказала о знакомстве со своим молодым человеком, а также призналась, как эта встреча повлияла на формирование их характеров и подтолкнула к личностному росту. Больше откровений Таи смотри в новом выпуске проекта «Dialog с Первыми ласточками» прямо сейчас:

*Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как оффлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.

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