«Первые ласточки. Zависимые»: герои нового сезона обнажили внутренних демонов

Биты клубной музыки стучат в ушах. Свет неоновых ламп и мигание стробоскопов ослепляют глаза. Густой белый дым заполняет все помещение, а в его центре виднеется силуэт танцующего человека. Нет, это не один из столичных ночных клубов, где зависает молодежь. Это обычная фотостудия, в которой Новый канал снимает промо «Первые ласточки. Zависимые».

За 15-часовой рабочий день команде удалось практически невозможное: снять заставку к сериалу, видеовизитки персонажей для диджитала, провести фотосессию актеров, а также отснять героев для постера.

– Идея заставки в том, чтобы показать наших героев с двух сторон – светлой и темной, – рассказал креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов. – У каждого из них, как у всех нас, есть свои внутренние демоны, свои зависимости. Наркотики, секс, деньги, соцсети, боль прошлого… Как раз это мы и хотели передать в промо. Чтобы идея четко прослеживалась на экране, мы решили сыграть на контрасте: показать зависимости героев через их перевоплощения. Вот мы видим персонажа в его повседневном обличии, а уже через несколько мгновений перед нами появляется совершенно другой человек – сущность, охваченная пороками и внутренними демонами. Но эти метаморфозы не заметны обычному глазу. Альтер-эго персонажей проявляются, когда они попадают в объектив камеры телефона. И этот элемент несет в себе большую смысловую нагрузку. В эру интернета и социальных сетей скрыться от посторонних глаз практически невозможно, вся информация о нас есть в легком доступе. Телефон в ролике олицетворяет некое зло, которое знает о всех наших страхах, тайных желаниях и скелетах в шкафу.

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По словам Александра Антонова, в проморолик «Первых ласточек. Zависимые» будут интегрированы кадры из сериала. Таким образом зрителей не только познакомят с героями и расскажут об их характерах, но и раскроют детали сюжета. Видео получилось очень зрелищным и атмосферным!

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Не менее яркими будут постеры и характер-визитки героев сериала, которые digital-отдел Нового канала снимал для социальных сетей. И хотя их идеи тесно перекликаются с эфирным видео, для реализации были использованы другие приемы.

– Для первого сезона «Ласточек» мы сделали видеопостеры, в которых познакомили зрителей с героями сериала, – отметила Елена Кривенчук, контент-криейтор digital-отдела Нового канала. – Знакомство с персонажами «Первых ласточек. Zависимые» тоже решили сделать в видеофрмате. Идея заключается в том, чтобы показать две стороны их жизни: обычную беззаботную и ту, которую герои скрывают от окружающих. Поскольку человек во время танца открывается, мы решили «окунуть» наших персонажей в атмосферу дискотеки. В начале мы видим их на танцполе спокойными и расслабленными. Но когда музыка умолкает, а эйфория танца заканчивается – остается «обнаженный нерв» того, что скрывают герои.

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P. S. Ради того, чтобы зритель остался доволен результатом, который увидит на экранах, в съемках участвовало несколько десятков человек – от операторов и осветителей до стилистов и гримеров. И хотя соблюдение норм карантина существенно усложняло работу, съемочная группа ответственно подошла к этому вопросу и придерживалась масочного режима на площадке.

Что ж, промо сериала «Первые ласточки. Zависимые» обещает быть не менее зрелищным, чем в прошлом году. Результат работы можно будет увидеть совсем скоро в эфире Нового канала. А премьеру самого сериала – уже в декабре 2020 года!